"A spasso in cucina": un viaggio fra arte, divertimento e ricette romagnole

È un viaggio nel quotidiano, che però diventa sogno e immaginazione, la nuova mostra per bambini e famiglie di Immaginante-Laboratorio Museo Itinerante in collaborazione con il Comune di Cervia. "A spasso in cucina", X Edizione ArteBambiniCervia, apre l’1 novembre ai Magazzini del Sale di Cervia (via Nazario Sauro) dove si potrà visitare fino al 22 novembre.

La cucina, cuore pulsante della casa, offre spunti e scenari poetici inaspettati: dai cassetti escono filastrocche e storie, nella credenza si rincorrono menù alla carta, mensole e pensili sono abitate da un’intera orchestra. Entrando nelle tavole imbandite ritratte da Chagall, Matisse, Cezanne, Renoir e Picasso, i bambini giocano con forme, colori, sapori e odori, viaggiando anche attraverso alcuni piatti della tradizione romagnola come lasagne e ciambelle, che come per magia si esibiscono in concerto. Chiude il percorso un laboratorio per inventare ricette a collage.

Le visite animate, della durata di un’ora, si prenotano al 334-2804710 (anche WhatsApp), costano 5 euro a persona e si tengono il sabato e la domenica nei turni delle 11, delle 15 e delle 16,30 (i posti sono limitati nel rispetto del distanziamento per Covid-19). Per i nidi e le scuole, invece, le visite si tengono dal lunedì al venerdì con turni a partire dalle ore 9 (prenotazione al Centro risorse educative e sociali del Comune di Cervia, referente Patrizia Vincenzi, 0544-979193 o centrorisorse@comunecervia.it).

Martedì 3 novembre dalle 16,45 alle 19,15, per gli educatori e gli insegnanti, sempre ai Magazzini del Sale è in programma "Giocando in cucina", un workshop di formazione attiva nel quale ogni installazione diventerà un’occasione per riflettere sugli spazi abitati dai bambini, da quelli reali a quelli simbolici. Il workshop prevede anche la visita alla mostra ed è gratuito per chi lavora nelle scuole e nei servizi educativi del Comune di Cervia. Per tutti gli altri, il costo è di 20 euro. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione (prenotazione al Centro risorse educative e sociali del Comune di Cervia, referente Patrizia Vincenzi, 0544-979193 o centrorisorse@comunecervia.it).