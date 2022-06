Accademia Bizantina protagonista con i "Concerti Grossi" di Geminiani a San Girolamo

L’ensemble di musica barocca Accademia Bizantina è impegnata presso la chiesa di San Girolamo di Bagnacavallo per l’incisione dei Concerti Grossi di Francesco Geminiani, compositore e violinista del Settecento che fu allievo di Arcangelo Corelli. Per l’occasione sono stati organizzati presso la chiesa una sessione di prove aperte e un concerto.

Il concerto è in programma lunedì 4 luglio alle 20.30. La direzione è di Ottavio Dantone, Alessandro Tampieri è concertmaster. Questo il programma dedicato ai Concerti Grossi di Geminiani: Concerto Grosso op. III n. 1 in re maggiore, Concerto Grosso op. III n. 3 in do maggiore, Concerto Grosso op. III n. 4 in fa maggiore, Concerto Grosso op. III n. 6 in sol minore, Concerto Grosso op. V n. 12 in re minore "La Follia". Ingresso: posto unico a 10 euro; biglietti acquistabili esclusivamente la sera del concerto fuori dalla chiesa dalle 19 in poi.