Accoglienza e adozioni internazionali: un incontro per il futuro dei bambini meno fortunati

All’interno della Rassegna “Bella da Vivere Community 2021”, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia e dal Servizio SeiDonna, in occasione della giornata internazionale dei Diritti delle Donne, che quest’anno ha visto la realizzazione di un lungo programma, giovedì 22 aprile 2021 alle ore 17.00 si terrà, su piattaforma Zoom, la tavola rotonda “Costruire ponti per il mondo che verrà. L’esperienza dell’accoglienza dei bambini venuti da lontano nell’adozione internazionale”. Interverranno i referenti per le Adozioni Internazionali Paolo Battistella, Caterina Mallamaci e Vilmer Michelini.

La questione della migrazione ha da sempre interessato uomini, donne e bambini. Si parte, si lascia il proprio paese per tanti motivi: povertà, guerre, solitudine. Attraverso questo incontro si vuole dare voce e attenzione proprio ai più piccoli, ai quali si dedica spesso troppo poco spazio e che si trovano costretti a lasciare i loro affetti, i sapori e i colori del proprio paese. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: tel. 0544 979266 - seidonna@comunecervia.it