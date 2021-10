Ad Halloween torna la tradizionale "Corsa dla Piligrèna"

A due anni di distanza dall’ultima edizione, domenica 31 ottobre torna a Villanova di Bagnacavallo l’appuntamento con la Corsa dla Piligrèna, podistica non competitiva di 7 km aperta a tutti, organizzata dal Gruppo Sportivo Lamone Russi in collaborazione con l’Ecomuseo delle Erbe Palustri. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con il 1° Trofeo Lucci Trasporti-Memorial Maria e Guido Lucci e il 28° Gran Premio “Promesse di Romagna”, valevoli come gare di Campionato Uisp Strada 2021.

È previsto come di consueto un omaggio a tutti i partecipanti vestiti con il mantello della Piligrèna e sarà inoltre possibile pranzare su prenotazione presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri con un menu della tradizione (20 euro, posti limitati e prenotazione obbligatoria entro il 26 ottobre allo 0545 47122). Il ritrovo e le iscrizioni sono in programma a partire dalle 7.30 presso l’Ecomuseo, in via Ungaretti a Villanova, con partenza libera dalle 8 alle 9.30.