Al centro sociale di Pisignano-Cannuzzo un incontro culturale dedicato a Grazia Deledda

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, continua la rassegna culturale: “Serate con l’autore”. In questa edizione verranno presentati tanti libri in 9 serate che ci accompagneranno nei mesi di ottobre e novembre. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Cervia, dovuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese dalla nostra associazione.

L’iniziativa continua con la seconda serata in programma mercoledì 12 ottobre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d. Il tema della serata è inserito nell’iniziativa promossa dall’Amministrazione del Comune di Cervia ”i luoghi d’autore” - percorsi letterari del Comune di Cervia - con un omaggio alla scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel e Cittadina onoraria di Cervia.

La serata sarà condotta dalla direttrice della biblioteca “Maria Goia” di Cervia Brunella Garavini, che ha collaborato lo scorso novembre a varie iniziative in occasione del 150° anniversario della nascita della scrittrice ed ha anche collaborato per il patto di amicizia tra i comuni di Cervia e di Nuoro.

In questa serata ci sarà la collaborazione di Renato Lombardi, storico e profondo conoscitore della realtà cervese, il quale ha dato un contributo importante alle iniziative per il 150°, ed ha recentemente pubblicato un saggio intitolato “Grazia Deledda. La rievocazione del Centocinquantesimo anniversario della nascita (28 settembre 1871)”. Il saggio fa parte del libro:”Giuseppe Palanti e la nascita di Milano Marittima. Storia della Città giardino, a cura di Renato Lombardi” (Forlì, Nolica Edizioni - agosto 2022).

Durante la serata si parlerà anche di altre donne che hanno dato prestigio a Cervia: Isotta Gervasi (1889-1967) e Lina Sacchetti (1894-1988). È in programma una videoproiezione di immagini d'epoca.

RASSEGNA CULTURALE “SERATE CON L’AUTORE”

Brunella Garavini e Renato Lombardi presentano:

Cervia, paese del vento – omaggio a Grazia Deledda

La serata si inserisce nelle serate “i luoghi d’autore – percorsi letterari del comune di Cervia

Mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 20,30

Luogo: Centro sociale di Pisignano Cannuzzo – via Zavattina, 6/d