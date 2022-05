Al Gallery la grande festa per i 10 anni di "Ravenna Centro Storico"

Fra un mercatino del riuso e l'altro (principale fonte di finanziamento dell'associazione, ma anche primo ed importante momento di socializzazione) si organizzano eventi culturali di ogni genere spaziando dalla musica ai ricordi della Ravenna com'era, per arrivare ad aperitivi culturali, momenti musicali, camminate, per poi sbarcare, nel 2015, nel mondo del volontariato e della beneficenza.

Domenica 8 maggio nello spazio di piazza Ugo La Malfa e nell'area del Gallery, verranno festeggiati i primi 10 anni di "Ravenna Centro Storico", con eventi che dalle 9 del mattino fino a sera daranno la possibilità a grandi e piccini di partecipare alla grande festa: si comincia con l'apertura del mercatino del riuso e della pesca di beneficenza (primio premio un cellulare) per poi arrivare alla sfilata canina amatoriale delle 10, alle esibizioni delle palestre, e via via nel pomeriggio il circo di Billo per i bimbi, che per tutta la giornata avranno e la possibilità di partecipare ad esperimenti chimici e alle simulazioni di Filippo Soccorso, per poi concludere verso le 17 con un momento culturale: la presentazione del libro di Paola Novara ed infine alle 18 con la musica di Francesco Laghi e Gloria Turrini non prima del saluto dell'assessore Federica Moschini e chiudere con il taglio della torta.

Il ricavato della giornata verrà devoluto per contribuire all'acquisto di un "nidobus", da destinare al trasporto scolastico dei bimbi della prima infanzia del comune di Ravenna