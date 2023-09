Scatta a Lugo la nuova stagione del Caffè Letterario

Al via lunedì 2 ottobre la nuova stagione del Caffè Letterario di Lugo, giunto alla 20esima edizione. Sono 18 gli incontri in programma fino a metà dicembre che come sempre toccheranno i più svariati temi culturali; dalla storia alla narrativa, dall’attualità alla musica, alla poesia all’arte. Senza dimenticare una divertente serata conviviale con i fratelli Parmiani dedicata al vino. Gli appuntamenti saranno ospitati non solo dall’Hotel Ala d’Oro ma anche da vari siti culturali e non della città come la Biblioteca Trisi, Archivi Mazzini, CNA di Lugo e Entelechia.

Si parte lunedì 2 ottobre alle 21, nell’inedita cornice della Sala Riunioni della CNA di Lugo, con la presentazione del libro “Michele Ferrero”, scritto da Salvatore Giannella. Michele Ferrero è il papà della Nutella e di decine di altre delizie amate in ogni angolo del pianeta, è stato non soltanto uno dei più grandi imprenditori italiani. È stato l'artefice di un modo di fare impresa che ha messo al centro la persona, secondo il motto 'lavorare, creare, donare'.

L’appuntamento, in collaborazione con CNA Lugo, sarà presentato da Patrizia Randi che dialogherà con l’autore Salvatore Giannella. Quest’ultimo è un giornalista pluripremiato per il suo impegno e la sua capacità di scavare nella Storia e nelle storie. Ha diretto Genius, L’Europeo, Airone (1986-1994) e BBC History Italia. Ha curato le pagine di cultura e di scienze del settimanale Oggi (2000-2007). Ha sceneggiato docu-film per la Rai, per il popolare programma La Storia siamo noi. Ha curato libri di Tonino Guerra e di Enzo Biagi. Ha ideato e coordina nel Montefeltro marchigiano il Premio Rotondi ai salvatori dell’arte. Su sua idea è nato alle porte di Milano, a Cassina de’ Pecchi, il MAiO (Museo dell’arte in ostaggio), dedicato alle 1.647 opere d’arte trafugate durante il Secondo conflitto mondiale e ancora oggi “prigioniere di guerra”. Cura un seguitissimo blog: Giannella Channel.

Gli ospiti che seguiranno sono: Andrea Chegai (6 ottobre), Luigi Ferrari (11 ottobre), Marco Antonio Bazzocchi (20 ottobre), Massimo Zanella e Vittorio Linfante (27 ottobre), Giorgio Gualdrini (3 novembre), Silvia Calderoni (8 novembre), Stefano Privato (10 novembre), Massimo Cotto (17 novembre), Matteo Cavezzali (22 novembre), Eleonora Mazzoni (24 novembre), Emilio Gentile (1 dicembre), Iacopo Gardelli (6 dicembre), Mara Famularo (13 dicembre).

Sabato 7 ottobre all’Hotel Ala d’Oro alle ore 18 si terrà l’inaugurazione della mostra pittorica “Il Viaggio” di Giuseppe Bedeschi, mentre la mostra dal titolo “Momenti” di Mi Hee Cho sarà inaugurata sabato 25 novembre sempre alle ore 18 presso l’Hotel Ala d'Oro. Entrambi gli appuntamenti sono introdotti da Carmine della Corte, art director della rassegna.

Sabato 21 ottobre dalle 20.30, in collaborazione con “Ass.Culturale Entelechia” di Via Quarantola, 32/1, si svolgerà la Maratona letteraria dal titolo “Manzoni vs Leopardi” in cui si leggeranno estratti da I Promessi Sposi, Operette morali, Zibaldone, Storia della Colonna infame; e quindi la poesia dei due più grandi scrittori italiani del diciannovesimo secolo.

Sabato 11 novembre, ore 20.30 presso il Ristorante Hotel Ala d’Oro ci sarà l’attesa e divertente serata conviviale “In vino veritas” con Gianni e Paolo Parmiani. Una serata dedicata al vino e alle sbornie; ”Riempi il tuo cranio di vino prima che si riempia di terra.” (Nazim Hikmet). Il nuovo recital dei fratelli Parmiani dedicato al vino insieme ad una gustosa cena autunnale con € 32,00 per persona bevande incluse.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito https://caffeletterariolugo.blogspot.it.