Alberto Zaccheroni al Milan Club Faenza

Arriva Zac. Giovedì 16 novembre (ore 20.30) Alberto Zaccheroni sarà ospite di un incontro conviviale organizzato dal Milan Club Faenza per i soci e gli appassionati sportivi nella sede di Villa Franchi, in via Salita 2.

Il nome di Alberto Zaccheroni è legato al Milan per la vittoria del campionato nella stagione 1998-99. Lo scudetto, nell’anno del centenario della società milanese, fu conquistato con una fantastica rimonta che portò il Milan a superare la Lazio, con sette vittorie nelle ultime sette giornate.

Zac però è stato anche molto di più come allenatore: è stato il primo tecnico italiano vincitore di un trofeo internazionale alla guida di una nazionale straniera, quella del Giappone con cui conquistò la Coppa d’Asia. Ha allenato in carriera, tra le altre, anche Venezia (promosso in serie B), Bologna, Cosenza, Udinese (portata a uno storico terzo posto), Inter, Lazio, Torino, Juventus, e la nazionale degli Emirati Arabi.

Un appuntamento da non perdere con un allenatore e apprezzato commentatore del mondo del calcio. Un abile oratore, capace di suscitare l’attenzione degli ascoltatori in virtù della passione e della competenza tecnica, ma anche per una visione etica della vita che va oltre l’ambito sportivo.

Ad accompagnare Zac, sarà Doriano Tamburini, suo storico secondo al Baracca Lugo.

L’evento era stato programmato per la scorsa primavera, poi fu rimandato per l’incidente occorso al tecnico di Cesenatico che ora ha potuto accogliere con piacere l’invito del sodalizio faentino.

“Zac” sarà in città nel periodo del compleanno rossonero: il Milan Club Faenza fu fondato l’8 novembre 1984 da Carlo Sangiorgi ed è stato rifondato il 30 giugno 2022.

L’incontro è un altro tassello dell’attività del sodalizio faentino presieduto da Giuseppe Sangiorgi, che ha realizzato numerose attività: le trasferte collettive allo stadio San Siro “Meazza” a Milan, la visione delle partite condivise sul grande schermo in sede, e azioni di solidarietà.

Prenotazioni e iscrizioni all’evento, che comprende una cena, telefonando al numero 353 3781751 o al bar di Villa Franchi (ore serali) tel. 667646 o all’indirizzo e-mail milanclubfaenza8422@gmail.com o all’edicola Vito Ammirabile in piazza della Libertà (di fronte al Duomo di Faenza) preferibilmente entro venerdì 13 novembre per ragioni organizzative.