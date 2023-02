Alessio Boni e Serra Yilmaz di nuovo in scena con "Don Chisciotte"

Da venerdì 10 a lunedì 13 febbraio (ore 20.30, domenica ore 16) va in scena al Teatro Rossini di Lugo "Don Chisciotte". Liberamente ispirato all’iconico e visionario romanzo di Cervantes, lo spettacolo narra le strabilianti avventure di un eroe fuori dal tempo, il cui spirito, infiammato dalla lettura dei poemi cavallereschi, anela a epiche imprese. Alessio Boni vive con ardore i panni e l’armatura del cavaliere errante accanto all’eclettica e raffinata Serra Yilmaz nel ruolo del fido scudiero Sancho Panza, giovane contadino simbolo di purezza di cuore, la cui saggezza di matrice popolare contrasta con la lucida e nobile follia di Don Chisciotte. Forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da andare controcorrente, che meritano di essere ricordati in eterno. Regia dello stesso Boni con Roberto Aldorasi e Marcello Prayer, ai quali si è aggiunto in fase di stesura drammaturgica Francesco Niccolini, cui si deve anche l’adattamento del romanzo originale.

Sabato 11 febbraio alle ore 18 presso il Teatro Rossini, per la rassegna Gli Incontri del Rossini, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Rossini, la compagnia incontrerà il pubblico lughese. Le recite dello spettacolo saranno venerdì 10 e sabato 11 febbraio ore 20.30, domenica 12 febbraio alle ore 16.00 e lunedì 13 febbraio alle ore 20.30. La recita audiodescritta per questo spettacolo sarà quella di lunedì 13.