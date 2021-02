Allegria online con le avventure dei burattini di Mattia Zecchi

Prosegue la nona edizione della rassegna "Junior! Pomeriggi a Teatro", nell’ambito del progetto Burattini alla Riscossa diretto da Massimiliano Venturi. Domenica 21 febbraio, alle ore 16:30, è in programma uno spettacolo in diretta dal Teatro De Micheli di Copparo. Lontano da Ravenna, ma comunque a portata perché trasmesso in diretta su italiafestival.it, mentre il link diretto per assistere gratuitamente a questo ed agli eventi successivi sarà disponibile sul sito www.burattini.info.

Protagonisti di questo appuntamento sono i burattini di Mattia Zecchi in scena con "Il rapimento della Principessa Gisella". Mattia Zecchi è uno dei più talentuosi esponenti della nuova generazione dei burattinai di tradizione emiliana. Sul palco del De Micheli porterà in scena una storia originale ed avvincente, che prende spunto dal repertoio favolistico: la scena si apre con la scomparsa della Principessa Gisella. Suo padre il re, disperato per la perdita della figlia, dà mandato a Fagiolino di trovarla e riportarla al castello. Egli, aiutato da un potente mago riuscirà a smascherare gli infidi aiutanti di Sua Maestà che, invece di salvare la principessa, erano in realtà coloro che l’avevano imprigionata. Tra esilaranti battute e combattimenti a suon di bastonate, la principessa tornerà al castello innamorata del suo salvatore Fagiolino, che diventerà così principe del regno.