Antichità, vintage e rarità in piazza tra i mercatini di "Ieri l'altro"

Domenica 9 gennaio, dalle 9 alle 18, torna in Piazza del Popolo a Faenza il mercatino Ieri l'altro, appuntamento dedicato ad antichità, vintage, modernariato e collezionismo. Un'occasione per una passeggiata nel cuore della città manfreda, ricca di storia, cultura e tradizioni, fra cui spicca la produzione ceramica che l’ha resa famosa in tutto il mondo.