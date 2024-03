Due laboratori per bambini e adulti dedicati all'albero alla biblioteca di Piangipane

Sabato 16 e lunedì 18 marzo nella biblioteca “Fuori…legge” a Piangipane si terranno due laboratori condotti da Claudia Baruzzi aventi come tema l'albero. Il primo inizierà alle 10, dal titolo "Cos'è un albero" dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 9 anni accompagnati dai loro genitori. Si partirà da una lettura per proseguire con la costruzione del proprio albero grazie a un laboratorio didattico creativo ricco di materiali.

Lunedì 18 marzo dalle 21 è in programma il laboratorio per adulti "Crea il mandala del tuo albero". Il laboratorio partirà dalla base grafica del cerchio, un simbolo importante in tante culture lontane nel tempo e nello spazio, per creare il proprio "spazio sacro" che servirà da contenitore alla rappresentazione del proprio albero.

Gli eventi sono patrocinati dal Comune ed è gradita la prenotazione telefonando al 329.7507943 oppure scrivendo a biblio.piangipane@classense.ra.it.