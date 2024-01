Imparare a scrivere con strumenti insoliti: apre la mostra "Sfoghi"

Sabato 13 gennaio, alle 18, nello spazio espositivo PR2 di Ravenna (Via Massimo D’Azeglio, 2) inaugurerà “Sfoghi”, mostra con le illustrazioni e creazioni di Valentina Fussi e Marta Tasselli. L'esposizione, spiegano le curatrici, si genera come una liberazione di pressioni interne (della Terra come della Mente) e si accumula in una molteplicità di forme originate da forze, rese manifeste sulla superficie della carta. Per questo va intesa con intima interpretazione: uno squarcio verso l’esterno diventa anche uno sguardo rivolto all’interno di noi stessi.

Dal 14 al 27 gennaio lo spazio PR2 ospiterà i lavori delle due artiste, con ingresso dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Marta Tasselli lavora con l’illustrazione elaborando visioni naturali che registra lungo il suo cammino. Valentina Fussi, invece, parte dalle forme delle lettere rendendole astratte tramite la ripetizione di esse sul foglio e lasciandosi trascinare dal ritmo della scrittura. Nella sala blu all’interno dello spazio PR2, inoltre, si terranno due laboratori per bambini e bambine, a partire dai 6 anni.

Giovedì 18 e sabato 20 gennaio, dalle 16 alle 18, si terrà il laboratorio “Scriviamo con strumenti insoliti”, in cui Fussi insegnerà ai ragazzi a costruire strumenti per la scrittura a mano con materiali di recupero e li accompagnerà alla scoperta delle potenzialità grafiche che offrono le penne fai-da-te e vari attrezzi di uso comune come spazzolini, spugnette, bastoncini, ecc.

Tasselli curerà invece il laboratorio “Stampiamo texture inaspettate”, in programma sabato 20 gennaio dalle 10 alle 12 e giovedì 25 gennaio dalle 16 alle 18. Anche in questa seconda tipologia di laboratorio i materiali di recupero saranno protagonisti e serviranno per costruire timbri per la stampa fatta in casa, con cui creare tracce inattese, forme e trame interessanti.

Per entrambi i laboratori è obbligatoria la prenotazione, con possibilità di scegliere se partecipare a una o a entrambe le proposte. Partecipazione a offerta libera (minimo 5 euro).

Per informazioni e prenotazioni: tassellimarta@gmail.com; valentinafussifussi@gmail.com.