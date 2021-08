Arriva l'esilarante comicità di Anna Maria Barbera

Dopo la serata con Orietta Berti, venerdì 20 agosto un’altra donna straordinaria sale sul palco del Blek 2.10, la spiaggia del Grand Hotel di Cervia (Lungomare Gabriele D’Annunzio 210): Anna Maria Barbera, la comica, cabarettista, attrice, scrittrice e conduttrice televisiva italiana che ha portato al successo la sua Sconsolata e che per l’occasione sarà la protagonista del dinner show “Metti una sera Sconsy”, lo spettacolo di e con Anna Maria Barbera.

"Metti una sera, decidiamo di uscire, per spensierarci o per pensarci, magari con altro sguardo: il suo. Attento, profondo, disponibile ma non disposto. Metti una sera d’inattesa poesia nella vasta cazzistica che ci seguisce" come dice lei, Sconsolata, spostando consonanti e accenti ad arte, con quella filosofica lungimiranza di un “escogito ergo sum”.