Arte, simbolismo, magia e sperimentazione: il Natale di Ravenna si illumina di presepi

Le feste di Natale non sarebbero altrettanto magiche senza i presepi. Anche quest'anno per il tutte le festività tornano nel centro e nel forese di Ravenna tanti allestimenti e natività. Presepi artistici e simbolici legati alle origini del Cristianesimo, ma anche sperimentazioni contemporanee che abbelliscono le vetrine del centro storico, le strade della città ed alcune località della riviera ravennate.

I presepi in città

In città si potranno ammirare:

il Presepe tradizionale popolare nelle vetrine dell'Ufficio Informazione, Accoglienza Turistica (IAT) di Piazza Caduti della Libertà (8 dicembre – 6 gennaio), dalle 8.30 alle 18.00 (tutti i giorni), autore: Raffaella Soprani;

il Presepe napoletano a Ravenna: La mia Arte a Palazzo Rasponi dalle Teste (4 dicembre – 9 gennaio), orari: 15.00 – 18.00 (feriali); 11.00 – 18.00 (festivi). Chiuso ogni lunedì, Natale e Capodanno. Autore: Ciro Aurilia.

Gloria in Excelsis Deo - Presepe artistico con statue meccaniche nel Duomo di Ravenna (8 dicembre – 31 gennaio). Orari: 7.30 – 12.00 / 14.30 – 17.00 (giorni feriali); 7.30 – 12.00 / 14.30 – 19.30 (prefestivi) 8.00 – 12.00 / 14.30 – 19.30 (festivi). Durante le funzioni religiose non è consentita la visita al presepe. Autori: Parrocchia di San Giovanni in Fonte della Cattedrale e Alessio Allegaro;

il Presepe Artistico “Il Verbo Incarnato” all'Ospedale Santa Maria delle Croci (8 dicembre – 6 gennaio), orari: 8.00 – 19.00 (tutti i giorni), autore: Ciro Aurilia;

la XXV edizione del Presepe artistico napoletano stile ‘700 “La natività” nella vetrina della Banca Nazionale del Lavoro in Piazza del Popolo (18 dicembre – 31 gennaio), tutti i giorni (escluso i festivi) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00, autore: Ciro Aurilia;

XXVII edizione del Presepio scenografico Popolare "La Gloria degli Angeli" alla Chiesa San Biagio (8 dicembre – 3 febbraio), tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, autore: Ciro Aurilia;

il Presepe storico orientale alla Basilica di Santa Maria Maggiore (8 dicembre - 12 gennaio), tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00, autore: Gruppo parrocchiale alla guida di Roberto Sangiorni;

il Presepe in metallo in Piazzetta Gandhi (8 dicembre – 8 gennaio) sempre visibile anche con illuminazione notturna, autore: Enrico Bartolozzi.

Presepi fuori dal centro

Nel forese si possono ammirare: il Presepe del Mare alla Chiesa di San Lorenzo di Casalborsetti (8 dicembre – 14 febbraio), tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00, presepe realizzato con conchiglie da Belletti Rino;

il Presepe Valli Pineta nel Parco Pubblico di Marina Romea (8 dicembre – 6 gennaio), sempre visibile;

il Presepe dei Pescatori al Parco pubblico di Porto Corsini (8 dicembre – 6 gennaio), sempre visibile;

i Presepi di legno in Piazza Saffi a Punta Marina Terme (8 dicembre – 20 gennaio), sempre visibile. Autori: Bruno Arfelli, Ermes de Bianchi, Loride Orioli, Licia Suprani, Tonino Frontino, Barbara Berti, Stefano Osti e Laura Codarin.

il Presepe di Lido Adriano nella Chiesa di San Massimiliano Kolbe (12 dicembre - 25 gennaio), dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 (dal lunedì al venerdì). Durante le funzioni religiose non è consentita la visita al presepe. Autori l’associazione “Amare Lido Adriano” e la parrocchia di Lido Adriano diretta da don Silvio Ferrante.

la mostra “I Presepi della Romagna” nella Sala Consiliare della Sede comunale decentrata di Piangipane (8 dicembre – 6 gennaio), orari: 14.30 – 17.30 (dal lunedì al venerdì). Domenica 1 e giovedì 6 gennaio dalle 15.00 alle 18.00;

il Presepe con statue a grandezza naturale in stile palestinese nel parco antistante la Chiesa Priorale di Sant’Adalberto a Sant’Alberto (19 dicembre – 6 gennaio), sempre visibile e illuminato fino alle 24.00, autore: Gruppo Parrocchiale di Sant’Adalberto.