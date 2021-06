Arte, visite e gastronomia: si rinnova il percorso del Museo all’aperto Angelo Biancini

Indirizzo non disponibile

Venerdì 25 giugno importante appuntamento a cura del Museo Civico di Castel Bolognese: alle ore 17.00, in piazza Bernardi si tiene l'inaugurazione del percorso rinnovato del MaAB - Museo all’aperto Angelo Biancini, con la partecipazione delle autorità locali, dell’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori e del presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola. Alle ore 18.30 e alle ore 20.00 sono in programma due visite guidate al MaAB in collaborazione con l’associazione culturale Torre dell’Orologio e un percorso enogastronomico con DiWine Experience.

Nel ricordo del 110° anniversario dalla nascita di Angelo Biancini (25 aprile 1911), il Museo Civico di Castel Bolognese promuove una serie di iniziative dedicate all’artista: una mappa del percorso rinnovato e disponibile in formato cartaceo, didascalie delle opere su elementi di arredo urbano con collegamento all’app informativa AmaCittà tramite QR code riportato nelle diverse didascalie, un totem multimediale collocato nel chiostro della residenza comunale con informazioni aggiornate delle attività del Museo civico, nonché informazioni importanti per la cittadinanza.

“Il Museo dedicato ad Angelo Biancini - sottolinea il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza - è per la nostra città una importante istituzione che oggi, con il percorso rinnovato si arricchisce di nuove modalità di fruizione maggiormente al passo coi tempi. Attraverso una App e un Qr Code sarà possibile collegarsi con i propri device per approfondire la vita e le opere di un così illustre concittadino. Lo stesso sarà possibile fare anche attraverso il grande monitor che recentemente è stato installato nel chiostro del Comune”.