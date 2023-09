Artisti internazionali, musica e auto vintage: ecco la "MiMa Tattoo Convention"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La città di Cervia si prepara ad accogliere la 5^ edizione della MiMa Tattoo Convention, un evento imperdibile per gli appassionati di tatuaggi e cultura alternativa. L'evento si terrà nei Magazzini del Sale di Cervia dal 29 settembre al 1 ottobre 2023, dalle ore 11:00 alle 23:00. I biglietti per l'evento possono essere acquistati direttamente all'ingresso.

Saranno presenti artisti rinomati in tutto il mondo, offrendo la possibilità di tatuarsi anche in giornata. Inoltre all'esterno dell'evento, i visitatori potranno godere di truck food, stand di oggettistica, musica dal vivo e dance show. Ricco porgramma musicale: il 29 settembre ci sarà il concerto di "Operazione Belle", il 30 settembre quello della "Harem Rock Band" e il 1 ottobre sarà la volta di "The Grace".

Spazio anche al mondo delle quattro ruote: il 30 settembre ci sarà un raduno di Auto Tuning e il 1 ottobre un raduno di Auto Vintage Americane, entrambi sotto la Torre San Michele. Nella Piazzetta Pisacane ci saranno invece spettacoli di burattini e tatuaggi temporanei per bimbi e adulti. C'è poi un evento nel mondo delle fragranze e dei tatuaggi organizzato dalla Profumeria Selettiva Vanity Bio.