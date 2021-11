Tele e colori all'esposizione collettiva d'arte "Rosso"

L'associazione L'Angolo presenta "Rosso", un'esposizione collettiva d'arte ed eventi culturali e creativi, che si tiene dal 1 al 12 dicembre nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castel Bolognese. Si potranno ammirare opere di artisti con un unico tema: Rosso, che faranno da cornice a svariati eventi quali conferenze, proiezioni, laboratori, danze, poesie e creazioni dal vivo. Saranno disponibili tela, colori e creta per chi vorrà lasciare un ricordo.

Nei giorni sabato 11 e 18 dicembre dalle ore 14 in piazza Bernardi avrà inoltre luogo, in collaborazione con il Comune di Castel Bolognese, il primo mercatino di Natale con L'Angolo di Natale, L'officina del saper fare” dove si potrà trovare una selezione di abili artigiani.

Gallery