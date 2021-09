Avventure in canoa tra le meraviglie naturali del nostro territorio

Un’avventura in canoa in cui la natura coinvolgerà corpo e anima. Un’occasione per osservare alcuni animali, le loro forme, le loro movenze che suscitano stupore e curiosità per le loro differenze o somiglianze con l’uomo. Doppio appuntamento sabato 18 e domenica 19 settembre per pagaiare circondati dalla Pineta e dagli ambienti salmastri del Parco del Delta. Appuntamento in Pineta di Classe, Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco del Delta del Po, che presenta il proprio cardine nel complesso dell’Ortazzo, Ortazzino e foce del torrente Bevano, che costituisce uno degli ambienti più selvaggi e di maggiore valore naturalistico della provincia e dell’intero litorale adriatico.

Sabato e domenica ritrovo ore 9.00 al Parco Primo Maggio di Fosso Ghiaia, partenza ore 9:30. Quota: 30 euro a persona che comprende guida ambientale autorizzata e noleggio attrezzatura (kayak, pagaia e salvagente). Iscrizione obbligatoria: messaggio Whatsapp a Stefano Baiocchi 3292015682; entro il 16 settembre. Parcheggiare le auto nel parcheggio della prima casa pinetale, ovvero subito dopo il passaggio a livello. Ci si sposterà a piedi fino al Ponte delle Botole, punto in cui partirà l’escursione in kayak sit on top, che proseguirà lungo il Fosso Ghiaia, fino alla confluenza tra Bevano e Fosso Ghiaia, con soste intermedie, una all’Ortazzo, e una alla torretta di avvistamento avifauna da cui poi si tornerà indietro.

Si tratta di un percorso in canoa andata-ritorno di circa 7 Km per un totale di circa 4 ore (pause incluse). Escursione riservata dai 16 anni compiuti in su sotto la responsabilità dell’accompagnatore. Le canoe sono monoposto. Si consiglia abbigliamento comodo: costume, pantaloncini e maglietta. Ai piedi è possibile indossare calzari, ciabatte o scarpe da ginnastica (che si possano bagnare). Portare un cambio di vestiti e scarpe. I partecipanti sono invitati a portare con sé: sacca stagna (non si possono portare zaini in canoa), spuntini e pranzo al sacco (in un sacchetto di plastica o contenitore impermeabile), un k-way in caso di necessità, una bottiglia di acqua potabile (si consiglia 1 litro o più), cappellino, crema solare, antizanzare, telo.

