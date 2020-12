"Bagnacavallo nel mondo": un incontro virtuale per scambiarsi gli auguri di Natale

Domenica 27 dicembre alle 16 i bagnacavallesi che in questo momento vivono all’estero per motivi di lavoro o personali si incontreranno per uno scambio di auguri a distanza. L’incontro virtuale in videoconferenza è organizzato dall’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim nell’ambito del progetto Bagnacavallo nel mondo, in collaborazione con il Comune.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bagnacavallo. Interverranno dalla sala del Consiglio comunale il sindaco Eleonora Proni, il vicesindaco Ada Sangiorgi e Gabriella Foschini, presidente dell’associazione Amici di Neresheim.

L’iniziativa segue un appuntamento analogo realizzato nel settembre scorso in occasione della Festa di San Michele e che aveva visto la partecipazione di 12 “cittadini lontani” residenti in vari paesi d’Europa e negli Stati Uniti.