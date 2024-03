Piccoli a teatro a Conselice con "Cracrà Punk", storia di un bambino "perso" dalla cicogna

Secondo appuntamento a Conselice per la rassegna "Sciroppo di teatro", il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione. Domenica 10 marzo alle 16 andrà in scena al centro civico "Gino Pellegrini", in piazza Foresti 25, lo spettacolo di teatro per bambini "Cracrà Punk" (dai 5 anni in su), prodotto da Fontemaggiore - Centro di produzione teatrale; testo e regia di Gigio Brunello.

Caduto dal cielo per una svista della cicogna, un neonato si trova davanti alla porta di Ada, la signora Morte. Come resistere di fronte a tanta tenerezza? Così Ada si abbandona a un desiderio impossibile: diventare mamma. I giorni passano Tra giochi sulla neve, indovinelli, ninne nanne e Bebè diventa un ragazzo, appassionato di musica punk. Insieme alla cresta blu sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre? Ada non ha una risposta pronta e per tenerlo con sé inventa una storia impossibile. Da quel momento per Bebè non rimane che partire in cerca dei genitori: attraverserà il mare, farà tornare il sorriso sulle labbra della regina e in mezzo a una burrasca incontrerà la cicogna Tiresia, l’unica in grado di rivelare la verità e indicargli la strada.



La biglietteria del centro civico sarà aperta le domeniche di spettacolo a partire dalle 14. Può assistere agli spettacoli anche chi è sprovvisto dei tagliandi inseriti nei libretti, pagando il biglietto intero al prezzo di 7 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio cultura del Comune di Conselice allo 0545.986921.