Bancarelle in centro a Lugo: torna la Fiera d'Autunno

Domenica 29 ottobre dalle 8 alle 20 a Lugo c'è il mercato. Torna infatti la Fiera d'Autunno, il mercato straordinario non alimentare che animerà il centro storico per l'intera giornata. Come sempre in questi casi si tratta di un mercato non alimentare con abbigliamento, calzature e altre tipologie di merci. Nell'occasione si comunica anche che mercoledì 1° novembre il mercato si terrà regolarmente.