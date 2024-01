Recuperare gli oggetti che non si usano più: ad Alfonsine il "Baratto della Merla"

Una mostra mercato dedicata allo scambio di materiali usati, ma funzionanti, che sono stati messi da parte. Ad Alfonsine domenica 28 gennaio, dalle 8 alle 18, si svolge "Il baratto della merla", tra piazza Gramsci, corso Matteotti e corso della Repubblica.

Tante le iniziative collegate all'evento. Infatti nelle vie del centro si svolgeranno i mercatini per bambini, hobbisti, dell'artigianato, dell'agricoltura, si proporranno attività olistiche, il fai da te e occasioni per scoprire le ricchezze e la tipicità dei prodotti del territorio. L'ingresso è gratuito per i visitatori. Durante lo svolgimento del mercato presenti punti gastronomia e ristoro.

Per avere informazioni si può contattare il numero 334 9509880, scviere a prolocoalfonsine@gmail.com o seguire i profili Facebook Pro Loco Alfonsine e Instagram proloco_alfonsine.