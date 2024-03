Per Mikrokosmi sul palco arriva "Basta Dante"

Una novità per il quinto appuntamento dei Mikrokosmi 2024: il teatro di prosa. Domenica 17 marzo alle 11 nella meravigliosa Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, sul palco ci sarà la compagnia teatrale Anime Specchianti con "Basta Dante" interpretato da Francesca De Lorenzi, Martina Cicognani e Giorgia Massaro. Ad impreziosire la scena, i disegni creati dagli allievi del corso di Arti Visive della scuola Mikrokosmos. L’esposizione è curata dalla maestra d’arte Ilaria Roncucci con la collaborazione di Alice Foletti.

Una compagnia teatrale riceve una commissione importante: presentarsi con un intervento artistico ad una serata speciale dedicata al grande Dante Alighieri. Peccato che affrontare su commissione i mostri sacri della letteratura può portare a un blocco creativo da cui è difficile uscire e può scatenare incomprensioni all’interno di un gruppo di lavoro, per quanto affiatato possa essere. Trovare l’originalità necessaria per scrivere nuove scene può scatenare drammi. Cosa può accadere tra le quattro mura di una sala prove in cui si incontrano le idee di una secchiona bacchettona, una yogi zen e una creativa sopra le righe? L’incontro delle loro menti potrebbe risultare esplosivo. Tra dubbi, sconforto ed entusiasmi, troveranno la strada giusta per parlare di Dante? In che modo? Trovarsi a spiare una compagnia teatrale nel flusso creativo della sala prove può essere un'esperienza esilarante. Attraverso aneddoti, curiosità e testi meno conosciuti del grande Poeta, riusciranno le attrici nel loro obiettivo?

Biglietti e abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Alighieri. Informazioni al numero 347.4310058.