Tra stereotipi e ironia : Pennacchi porta sul palco il nordest del Pojana

Al Teatro Goldoni, dal profondo nordest, arriva il Pojana. Andrea Pennacchi, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, è protagonista sul palcoscenico di Bagnacavallo, martedì 9 aprile alle ore 21, con "Pojana e i suoi fratelli". L’appuntamento fa parte della rassegna Teatri d’Inverno – Sguardi sulla drammaturgia contemporanea. Dopo la rappresentazione al Goldoni, lo spettacolo replicherà la sera successiva, mercoledì 10 aprile alle ore 21, al Teatro Piccolo di Forlì.

I fratelli maggiori di Pojana: Edo “il security”, Tonon “il derattizzatore”, Alvise “il nero” e altri, videro la luce all’indomani del primo aprile 2014.

Mentre Franco Ford detto “Pojana” era già nato. Era il ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero.

In seguito, la banda di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi. Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), ad avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi.

Biglietti: 20 euro (intero), 10 euro (ridotto per under 29). Diritto di prevendita: 1 euro. Prevendite: da lunedì 8 aprile dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Prenotazioni telefoniche (0545 64330): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Biglietti online: Vivaticket. Informazioni: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it.