Risate e divertimento: Andrea Pucci torna a Cervia con il suo nuovo spettacolo

Un viaggio nel divertimento puro e coinvolgente anche per il pubblico. Il comico milanese Andrea Pucci porta in piazza Garibaldi, a Cervia, il suo nuovo spettacolo "C'è sempre qualcosa che non va", in programma in piazza Garibaldi il 19 luglio dalle 21.30.

A trascinare la platea saranno i suoi monologhi e satira su sfondo di costume e società moderna, con racconti di episodi che potrebbero accedere nella quotidianità di ognuno. I biglietti sono in vendita su Ticketone.