Lella Costa porta a teatro a Conselice le "confidenze" di Pinocchio 

Continua la stagione teatrale al Centro Civico Gino Pellegrini di Piazza Foresti, 25 a Conselice, martedì 26 marzo alle ore 21 sarà protagonista l'attrice Lella Costa con il reading "Pinocchio Confidential", scritto da Lella Costa e Gabriele Vacis. Tratto dal romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, regia Gabriele Vacis, produzione Teatro Carcano.

Lella Costa in questa stagione teatrale ha portato in scena 4 progetti: a ottobre "Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l'allodola" spettacolo su Giovanna d'Arco, la tournée di "Le nostre anime di notte" con Elia Schilton, da marzo la produzione "Otello - Di precise parole si vive" e ora solo da noi a Conselice, il reading "Pinocchio Confidential" in sostituzione di Cuore di burattino. Personalità multiforme, capace di passare con eguale efficacia dal registro drammatico all’ironia pungente, famosa per i suoi graffianti monologhi, dal 2021 ha assunto anche la direzione artistica insieme a Serena Sinigaglia del Teatro Carcano, il secondo più antico di Milano dopo la Scala.

Contatti: cell. 371 5318963 o mail biglietteriateatroconselice@gmail.com Informazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS: cell. 353 -4045498. On line su vivaticket. Costo biglietti: intero € 16,00 - ridotto 14,00 - ridotto speciale ai residenti € 13,00. Biglietteria aperta al Centro Civico di Conselice martedì 26 marzo dalle ore 19.00 alle ore 21.00.