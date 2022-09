Binocular classroom: nuove lezioni di astronomia al parco delle Ginestre

Giovedì 22 settembre, dalle ore 20, presso il Parco delle Ginestre in Via Salita di Oriolo a Faenza, si svolgerà la Binocular Classroom: lezioni di astronomia pratica svolte all'aperto, osservando il cielo col binocolo. Si tratta di un primo appuntamento che sarà poi riproposto il 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre.



Ad ogni partecipante verrà fornito in prestito un binocolo 8x40, una torcia a luce rossa, un astrolabio, e una dispensa. I partecipanti verranno guidati, da astrofili esperti, nell'osservazione autonoma del cielo con il binocolo, ricevendo nozioni base di astronomia, e osservando vari oggetti celesti interessanti. Indicato per adulti di tutte le età, e ragazzi sopra i 12 anni. I posti sono limitati, ed è necessaria la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it. In caso di maltempo, l'incontro sarà rimandato alla prima data utile, che verrà comunicata a coloro che hanno prenotato.



Chi è impossibilitato a partecipare in questa data, è invitato a contattare il Gruppo Astrofili Faenza, che raccoglierà adesioni e preferenze per eventuali date future. E' previsto un rimborso spese (a serata, per persona) di 10€ per le dispense e la manutenzione dei binocoli, ridotto a 8€ per i minori di 16 anni, e a 5€ per i soci ARAR e Gruppo Astrofili Faenza. L'incontro è organizzato dal Gruppo Astrofili Faenza in collaborazione con ARAR (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta), UAI (Unione Astrofili Italiani), Foto Flash e Nital.