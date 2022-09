Birra, musica e piatti tipici romagnoli: arriva l'Oktoberfest Solarolese

L’Oktoberfest Solarolese, organizzato dalla Pro Loco con il sostegno della BCC della Romagna Occidentale, si svolgerà da giovedì 15 a sabato 17 settembre nella centrale piazza Garibaldi a Solarolo. Ogni serata si aprirà alle ore 19 con le tipicità romagnole dello stand gastronomico e sarà allietata da un concerto, a partire dalle ore 20.30.

All’Oktoberfest, come da tradizione, saranno presenti gli ospiti dell’associazione Unisono di Kirchheim Am Ries, comune tedesco del Baden-Württemberg gemellato con Solarolo, che arricchiranno il menu con le specialità della loro cucina e proporranno come da tradizione la tipica birra tedesca, così come tradizionalmente avviene durante la famosa festa bavarese.

Il programma

Giovedì 15 settembre: apertura stand gastronomico alle ore 19. Concerto del gruppo “Onde Radio” alle ore 20.30. Venerdì 16 settembre apertura stand gastronomico alle 19, concerto del gruppo “Four Cats” alle 20.30. Sabato 17 settembre lo stand gastronomico apre alle 18.30, segue il concerto del gruppo “Alis Band” alle 20.30.