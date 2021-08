Burattini e figure: il Dante "futuristico" di All'InCirco Teatro

Ultima settimana della rassegna Burattini&Figure in Romagna. Venerdì 27 agosto appuntamento al chiostro dell'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo con lo spettacolo di teatro di figura per marionette e attori Dante 3021, di All'InCirco Teatro. Le stelle di Dante in compagnia di Moka e Hertz, due strambi alieni robotici con una grande passione per tutti i reperti provenienti dal pianeta Terra. Ma la scoperta dell’opera di un certo Dante, che Moka e Hertz credono uno scienziato e un esploratore intento nella descrizione del proprio pianeta natio, è l’occasione per un sorprendente e straniante punto di vista sulla Commedia.

La narrazione è affidata alle marionette di Gianluca Palma e Mariasole Brusa, dal cui incontro – nel 2011 – è nato All’InCirco, progetto di ricerca sul teatro di figura e sull’arte di strada che si propone di integrare arti diverse e complementari, e che, in questo caso in collaborazione con il Teatro del Drago, intende riportare alla luce la passione di Dante per gli aspetti scientifici del mondo, permettendo di intuire come scienza e poesia siano due facce della stessa medaglia, due letture del mondo complementari e altrettanto indispensabili.

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. È possibile prenotare telefonicamente al 3926664211 o via mail a prenotazione@teatrodeldrago.it.