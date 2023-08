Burattini in scena con "Mengone e il mostro della cantina"

Venerdì 18 agosto, ore 21.15, la rassegna Burattini alla Riscossa 2023 prosegue al Coja Blue di Casalborsetti, dove sarà protagonista Lagrù Ragazzi con lo spettacolo "Mengone e il mostro della cantina". Ingresso gratuito.

Chi non ha mai sentito degli strani rumori provenire dalla propria cantina? Lo spettacolo ha come protagonista la maschera marchigiana ottocentesca di Mengone Torcicolli, un simpatico e pragmatico contadino che dovrà affrontare un enigma che scardinerà le sue convinzioni: i mostri esistono. In una notte buia e tempestosa, scendendo in cantina per prendere una bottiglia di vino, scoprirà la presenza di un mostro terribile con un occhio solo, denti aguzzi e pelle squamosa. Lo spavento iniziale lascerà presto spazio alla compassione per un essere solo all’apparenza terribile ma che in realtà non vuol fare del male a nessuno, si è solamente perso e vuole tornare a casa.