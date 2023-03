La Camminata con gli Spartani dedicati alla Festa delle Donne

Mercoledi 8 marzo si celebra la Festa delle Donne alla Camminata con gli Spartani, partenza ore 20:30 dal centro commerciale IRIS a Lugo. La camminata passerà simbolicamente in alcune vie, piazzali, parcheggi, aree verdi, ecc.. che il Comune di Lugo ha dedicato di recente a donne che si sono distinte a vario titolo a livello locale, nazionale ed internazionale. Per la città ci sono molti altri punti dedicati a queste donne di valore, ma per questione di chilometraggio, durante la camminata si incontreranno: Via RITA LEVI MONTALCINI, neurologa, vincitrice del premio Nobel per la medicina e senatrice a vita (1909 – 2012), a Lugo Nord nella strada che collega via Canale Inferiore Destra a via Foro Boario; Piazzale MARGHERITA HACK, astrofisica, prima donna direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste (1922 – 2013), a Lugo Nord nel piazzale compreso tra via De’ Brozzi, via Canale Inferiore Destra, via Foro Boario e la suddetta via Rita Levi Montalcini; Area Verde MARIA NOVELLA SCARDOVI, impegnata nel sociale, fondatrice della Casa d’Accoglienza San Giuseppe e Santa Rita (Lugo 1949 – Faenza 1996), a Lugo Ovest nell’ area verde tra via Nervesa della Battaglia e via Tigri; Sottopasso ARTEMISIA GENTILESCHI (1593 – 1653), a Lugo Ovest nel sottopasso che collega via Piero Calamandrei con via Lato di mezzo; Vicolo ALDA MERINI, poetessa (1931 – 2009), a Lugo Ovest nella strada pedonale che collega via Luigi Rizzo con via Giorgio Moruzzi; Parcheggio CICELY SAUNDERS, infermiera inglese, assistente sociale e medico, fondatrice della medicina palliativa moderna (1918 – 2005), a Lugo Sud nel parcheggio dell’ospedale in viale Masi.