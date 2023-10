Torna la camminata di Halloween degli "Spartani"

Una serata in movimento ma mostrusamente divertente. Il gruppo camminatori "Spartani" di Lugo ripropone anche quest'anno la Camminata a tema Halloween per la sera di lunedì 30 ottobre con partecipazione libera e gratuita, ma esclusivamente con abbigliamento e/o travestimento a tema. I partecipanti dovranno infatti essere vestiti il più mostruosamente possibile, dotarsi di luci, zucche luminose, lanterne, ecc... sia per illuminare il percorso che per rendere suggestiva la camminata, che sarà di circa 6 Km per le vie del centro di Lugo.

Severamente vietato portare petardi e botti di ogni genere, mentre sono ben accetti fischetti e apparecchi per suoni a tema. La camminata è adatta anche a bambini sopra i 10 anni, accompagnati dai genitori. Ritrovo presso il parcheggio del centro commerciale IRIS di via Pitarello. Partenza alle ore 20:30 (durata circa 1 ora 30')

La partecipazione è libera e gratuita con il rispetto delle seguenti regole: Attenersi al Codice della Strada, utilizzare sempre i Marciapiedi e le Strisce Pedonali (vietato girare in mezzo alla strada o tenere comportamenti scorretti); Non Affiancare o Superare la Guida per non alterare l'andatura del gruppo; Ognuno è responsabile di se stesso per quanto possa accadere durante le camminate; Cercate di mantenere il gruppo compatto, non create distacchi da chi vi precede per evitare di allungare o spezzare la fila, creando disagi alla normale circolazione stradale durante gli attraversamenti. Se non riuscite a mantenere il passo, lasciate passare chi è dietro di voi, e chi è dietro e vede che si crea un distanziamento, superate chi vi precede. Durante la camminata verranno fatte foto e video che saranno utilizzate sui social del gruppo.