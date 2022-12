Il Capodanno di Lugo si festeggia con i concerti di Nada e Moder

La musica sarà la protagonista della serata di Capodanno a Lugo. Dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni per il Covid, torna il concerto la sera del 31 dicembre. A esibirsi, sul palco montato davanti al Monumento di Baracca, la grande Nada e, in apertura, il rapper ravennate Moder, in quella che è stata pensata come una serata per tutti.

Moder - alias di Lanfranco Vicari - nasce a Ravenna nel 1983. Dai primi anni novanta segue il rap italiano, da inizio 2000 fonda il gruppo Il Lato Oscuro della Costa, che attualmente gestisce anche il CISIM centro internazionale studi e insegnamenti mosaico a Lido Adriano, un luogo di incontro, confronto e partecipazione alla vita sociale e culturale di una comunità. Nada, grande artista e voce conosciutissima è impegnata in questi mesi con la sua band nel tour dopo l'uscita dell'ultimo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano”.

Non ci saranno i fuochi d’artificio per salutare l'arrivo del 2023, una decisione condivisa dalla giunta in primis per garantire tranquillità agli animali.