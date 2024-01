Con "Cappuccetto rosso, il lupo e le altre storie" parte la rassegna per bambini "Sciroppo di teatro"

Al via la terza edizione di "Sciroppo di teatro", il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione che anche quest'anno farà tappa a Conselice con tre appuntamenti. Il primo evento, nel centro Civico "Gino Pellegrini" in piazza Foresti, è per domenica 21 gennaio con "Cappuccetto, il lupo e altre storie" (da 3 a 8 anni). Uno spettacolo per vivere l’emozione della paura, per misurare il coraggio e l’astuzia o trovare sollievo nella magia, sciogliendosi in una catartica risata.

Il lupo nelle fiabe rappresenta l’ignoto, lo sconosciuto, è il simbolo di tutte le nostre paure. In questo racconto animato con pupazzi ed elementi scenografici di pezza, si ripercorrono alcune fiabe della nostra tradizione per raccontare la figura del lupo e le sue conseguenze nelle storie che attraversa. Starà a noi immedesimarci nelle avventure dei tre porcellini, dei sette caprettini e fare tutti insieme il tifo per Cappuccetto Rosso. Fiabe ispirate a I tre porcellini, Il lupo e i sette caprettini, Cappuccetto Rosso, Gallo Cristallo.

La rassegna a Conselice prosegue domenica 10 marzo con "Cracrà punk" e domenica 7 aprile con "La battaglia di Emma". La biglietteria del centro civico sarà aperta le domeniche di spettacolo a partire dalle 14, con inizio degli spettacoli sempre alle 16. Può assistere agli spettacoli anche chi è sprovvisto dei tagliandi inseriti nei libretti, pagando il biglietto intero al prezzo di 7 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio cultura del Comune di Conselice allo 0545.986930.

I bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni, insieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai 253 pediatri che operano nei Comuni coinvolti e in quelli limitrofi, e assistere agli spettacoli programmati pagando un biglietto agevolato di 3 euro. I voucher sono già in distribuzione presso gli ambulatori dei pediatri