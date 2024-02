Bambini protagonisti al Carnevale del centro "Il Santerno"

Sabato 10 febbraio al centro "Il Santerno" di Sant’Agata sul Santerno tante attività animeranno gli spazi della struttura in occasione del carnevale, in un pomeriggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Dalle 16 alle 18.30 si svolgeranno attività per il divertimento dei più piccoli tra truccabimbi, ruota di carnevale, gadget e palloncini. E non mancherà la ruota di carnevale. Appuntamento in via San Vitale, 3.