Carnevale, gusto e tradizione: al mercato coperto arriva "Cibo in Maschera"

Sabato 10 febbraio, in occasione del Carnevale, ripartono i laboratori per i più piccoli promossi dal Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna.

Negli spazi di via Canalazzo 59, gli agricoltori di Campagna Amica invitano bimbi e famiglie a festeggiare il Carnevale proponendo dalle 10 alle 12 un gioco-laboratorio per costruire mascherine simpatiche e originali con materiali di recupero e mosaico.

Il laboratorio, realizzato in collaborazione con SM-lab, è indicato per bimbi a partire dai 4 anni (costo euro 5 a partecipante, posti limitati: si consiglia la prenotazione al 347/8638450, anche via Whatsapp).

Non mancherà poi una gustosa "agrimerenda" carnevalesca con i dolci contadini tipici del Carnevale realizzati dall’azienda agricola Pattuelli di Villanova di Bagnacavallo.

Si ricorda che come ogni sabato il Mercato sarà aperto già dalle ore 8.30 per dare la possibilità ai consumatori di fare una spesa buona, sana e locale.