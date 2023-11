Casa del Teatro di Faenza: torna il laboratorio gratuito "Senza Confini"

Inizia giovedì 9 novembre dalle 20 alle 22 alla Casa del Teatro di Faenza, con la possibilità di inserirsi liberamente in qualsiasi fase del percorso, il laboratorio teatrale settimanale aperto gratuitamente a tutte e tutti Senza Confini, a cura del Teatro Due Mondi.

«Racconti sopra e sotto l’acqua è il titolo-tema che abbiamo scelto per questa edizione del nostro laboratorio» spiega Alberto Grilli «L’alluvione del nostro territorio, le tragedie che ha generato, la perdita di cose, case e affetti, la paura e la rinascita, la cura dei luoghi e delle persone, il senso di comunità unito a quello di abbandono saranno i temi con i quali ci confronteremo quest’anno».

«Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare a questo spazio di incontro aperto a tutte e tutti, gratuito e senza limiti di età» aggiunge il direttore del Teatro Due Mondi «raccoglieremo storie e parole, ricordi e speranze per costruire come sempre una Azione di strada che porteremo nei luoghi colpiti dalla furia dell’acqua per trovare, se possibile, un po’ di pace».

Il laboratorio è parte della Stagione 2023-24 della Casa del Teatro di Faenza, intitolata un teatro di approdo.

«Vogliamo continuare, come Casa del Teatro, a essere porto sicuro per i tanti travolti dall’acqua, quella dei mari e quella dei fiumi» concludono gli artisti dello storico gruppo faentino «essere un luogo dove poter lasciare dietro di sé le tempeste della vita anche solo per il tempo di uno spettacolo, di un incontro, di un laboratorio, di un racconto. Di un sorriso».

Nato a Faenza nel 1979 come teatro di gruppo, il Teatro Due Mondi è da allora impegnato in una ricerca tesa alla costruzione di un teatro colto e popolare, sia per spazi al chiuso che all’aperto, radicato nelle tradizioni ma teso a costruire un linguaggio accessibile a tutti, attento a cogliere le urgenze della società. Uno degli obiettivi del lavoro è, da sempre, creare un dialogo con le fasce di pubblico con minori opportunità (stranieri, persone distanti dalla fruizione culturale, fasce socialmente deboli, giovani). In oltre quarant’anni di attività militante hanno portato i loro spettacoli e i loro progetti artistici e sociali in tutto il mondo, dal Nord Europa al Sudamerica, dall’Asia all’Est Europa (più di quattromila repliche nei teatri e nelle piazze di trentasei Paesi di quattro continenti).

Partecipazione libera e gratuita a tutti gli appuntamenti.

Info: 0546 622999, info@teatroduemondi.it, https://teatroduemondi.it/.