Casola Valsenio, pranzo agli Olmatelli per solidarietà

Il Gruppo Alpini di Casola Valsenio, nell’ambito di “Casola un Natale di Stelle”, organizza un pranzo agli Olmatelli per domenica 17 dicembre alle ore 12.30. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Menu: antipasto, bis di primi, secondo, contorno, dolce, vino, acqua, caffè e ammazzacaffè. Costo € 25.00. Prenotazioni, fino ad esaurimento posti, in sede (Via Matteotti) il martedì e venerdì mattina entro il 14 dicembre, o telefonando ai numeri 3397036769 (Valerio Rossi) e 3391598812 (Piero Soglia).