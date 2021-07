Cinema all'aperto: il documentario "Bismantova, i Tempi Della Pietra"

Indirizzo non disponibile

Fa tappa a Brisighella la presentazione del documentario "Bismantova - I Tempi Della Pietra" della giovane regista Margot Pilleri, narrato dalla voce di Luca Ward. La proiezione, in programma venerdì 9 luglio alle ore 21 presso il teatro all'aperto di via Spada, è organizzata dal Gruppo Tamburi Medievali di Brisighella. La serata sarà una piacevole occasione per conoscere la regista ed ammirare il Gruppo Tamburi Medievali esibirsi durante le riprese nella suggestiva cornice della Rocca Manfrediana. Ingresso gratuito.