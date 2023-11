Cinema e storia alla Casa Matha

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 17.30, si terrà presso la Casa Matha di Ravenna (Piazza Andrea Costa 3), il primo di due appuntamenti curati dal prof. Giorgio Sangiorgi. In questo prima lezione dal titolo: La caduta del fascismo e l’astuzia di Vittorio Emanuele III, verrà affrontato il tema dei drammatici eventi italiani dell’estate 1943, che sono stati oggetto di studi e contradditori. Gli storici sono ancora divisi nelle interpretazioni. Anche la cinematografia italiana ha preso in esame questi eventi fin dalla Repubblica di Salò. Il prof. Giorgio Sangiorgi prenderà in esame i vari aspetti del periodo storico facendo riferimento alla produzione filmica italiana. La seconda lezione si terrà mercoledì 29 novembre 2023 con un incontro dal titolo: “8 SETTEMBRE 1943”: confronto fra il cinema della Repubblica Sociale e quello della Repubblica Italiana.