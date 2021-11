Con la Maratona arrivano anche le aperture straordinarie del Mausoleo e del Palazzo di Teodorico

Torna la Maratona della città di Ravenna, domenica 14 novembre è infatti in programma il via della gara, entrata dallo scorso anno nella rete delle maratone patrocinate dell’Unesco. La gara di Ravenna si riconferma una delle più importanti manifestazioni podistiche a livello nazionale e ogni anno attira in città corridori e accompagnatori per trascorrere un fine settimana all’insegna dello sport, della cultura e del turismo.

“Con la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna abbiamo iniziato ad aderire alla manifestazione a partire dal 2018 - dice Sandra Manara, direttrice del Mausoleo e del Palazzo di Teodorico - apprezzando l’aspetto trasversale di questa iniziativa che nell’ottica di valorizzazione della preziosa costellazione di monumenti della città di Ravenna unisce l’aspetto sportivo a quello culturale”.

“Attraverso l'apertura straordinaria dei siti teodoriciani - conclude la direttrice Manara - vale a dire del Mausoleo di Teodorico, sito Unesco dal 1996, e del palazzo di Teodorico, luogo meno noto, ma importantissimo per la storia della Ravenna Capitale, vogliamo contribuire anche quest’anno ad arricchire il percorso della Maratona. A parte la pausa del 2020 per la pandemia infatti questa manifestazione ha destato un crescente interesse da parte della cittadinanza e non solo e noi siamo onorati di far conoscere ad un pubblico sempre più vasto i tesori che custodiamo per tutta la collettività”.

Gli orari di apertura dal 12 al 14 novembre

Mausoleo di Teodorico: Venerdì 12 e Sabato 13 dalle ore 8.30 alle 16.30; Domenica 14 novembre dalle ore 8:30 alle 13:30. Tariffa ordinaria 4 euro. Chiusura biglietteria e ultimo accesso mezz’ora prima dell’orario di chiusura effettivo.

Palazzo di Teodorico: Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Tariffa ordinaria 2 euro. Chiusura biglietteria e ultimo accesso mezz’ora prima dell’orario di chiusura effettivo.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: Telefono: +39 320 9539916 - Email: prenotazioni@ravennantica.org