Musica e degustazione al Portoncino in una serata dedicata al latin jazz

Mercoledì 27 marzo, al Borion's nel Circolo Portoncino, è in programma una serata dedicata ad Antonio Carlos Jobim e al Latin Jazz, con i Latin Tremor. Special Guest Alessandro Scala. La serata prevede, come di consueto, la possibilità di una cena degustazione alle 20 (cena e ascolto 30 euro, per il solo ascolto 15 euro).

L'ingresso è riservato ai soci con la possibilità di sottoscrizione della tessera al momento. Per informazioni telefonare al numero 333.9588835 (Mario).