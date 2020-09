Concerti e spettacoli per il Mese Rosa della Prevenzione del tumore al seno

La Lilt di Ravenna riparte dopo l’emergenza Covid con nuove iniziative nel centro di Lugo e consolidati progetti in occasione del Mese Rosa per la Prevenzione del tumore al seno.

Sabato 19 settembre, ore 20.45, nel piazzale del Pavaglione di Lugo, si tiene il concerto "Romagna mia e altri talenti ... va in scena la solidarietà". In scena il Simone Zanchini quartet, i fratelli Parmiani, Alberto Brunelli, Sara Trioschi e Maria Chiara Parmiani. Per prenotazioni rivolgersi alla Tabaccheria Ricci Picciloni. Occorre presentarsi alle 20.15, muniti di mascherina.

Domenica 20 settembre, ore 18,30, sempre nel piazzale del Pavaglione di Lugo, in collaborazione con "Amici della scuola e della musica" e la 5^ rassegna Col Canto, si tiene il concerto di Le Petit Orgue Flutensemble e Rui Hoshina soprano - Musiche di J. F. Haendel, J. S. Bach, W. A. Mozart.

Domenica 4 ottobre, ore 12.30, al Centro Sociale il Tondo, “Sangria, Paella, Crema catalana”. Il pranzo sarà allietato dal sax di Mauro Vergimigli. Prenotazioni: Bar del Tondo 0545 25661; LILT 345 423 3751. Occorre presentarsi alle 12, muniti di mascherina.

In collaborazione con l'AUSL si svolgono inoltre visite preventive senologiche per le donne con meno di 40 anni e più di 74. “Nella massima sicurezza – precisa la Presidente della LILT prof. Laura Baldinini - vogliamo contribuire a combattere il covid e siamo ancor più determinati a continuare, con grande impegno, la lotta contro i tumori che, purtroppo, anche in questa fase non hanno rallentato la loro dolorosa azione”.