Coez torna al Bronson: concerto sold out

Martedì 3 maggio al Bronson di Madonna dell'Albero arriva Coez. Il live sarà l’occasione per tornare a cantare a squarciagola dopo oltre due anni le canzoni di Coez tratte da “È sempre bello” e “Faccio un casino”, oltre che i nuovi brani come “Wu-Tang”, “Flow Easy” e “Come nelle canzoni”. Un vero e proprio ritorno alle origini e alle radici del percorso musicale dell’artista, che dopo il tour dei record del 2019, torna a un contatto viscerale e autentico con il proprio pubblico.

La data è sold out. Non sono disponibili altri biglietti online e non saranno disponibili la sera dell’evento alla cassa. Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid: distanziamento, ingressi limitati e contingentati, sanificazione. Apertura porte: un’ora prima dell’inizio dei concerti. Ai sensi delle normative in vigore, per poter accedere ai concerti, esclusi i soggetti esenti, è obbligo esibire il Green Pass rafforzato e portare la mascherina.

Silvano Albanese in arte Coez è tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale. La sua storia musicale inizia a 19 anni grazie al rap, quando dà vita al gruppo “Circolo Vizioso”. Con il passare del tempo Coez sviluppa grande maturità di scrittura e di sound, mantenendo la costante delle tematiche che lo hanno caratterizzato fin da subito: toni struggle, amori tormentati e situazioni difficili, specchio della sua generazione. Il suo primo album da solista “Figlio di nessuno” esce nel 2009.