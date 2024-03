La conversione di Francesco d'Assisi nuova tappa della rassegna “Francesco ’26 Alter Christus"

Domenica 10 marzo alle 18.30, nella Basilica di San Francesco, nuovo appuntamento con la rassegna “Francesco ’26 Alter Christus - …verso l’anniversario della morte del Santo”, progetto promosso dai Frati Minori Conventuali di San Francesco, in collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco e l’Ensemble Mosaici Sonori, che ripercorre le tappe della vita del Santo fino alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte nel 2026.

“Francesco tra inquietudine e pacificazione: la conversione” sarà dedicato al momento di svolta nella vita di San Francesco, quella conversione che ha determinato la nascita di tutto il pensiero francescano e che tanto peso ha avuto sulle vicende storiche e religiose dei secoli a venire. La serata, come di consueto, vedrà l’alternarsi di momenti narrativi, con i testi curati da Elisabetta Rivalta e da lei interpretati insieme a Davide Dima, e momenti musicali, a cura della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco diretta da Giuliano Amadei.

"La conversione – si legge nel programma – nasce da un modo nuovo di ‘vedere’ la realtà; nessuno può convertirsi all’amore del Dio che non vede, se non ama il fratello che vede". San Francesco d’Assisi, nel suo testamento, racconta così il momento della conversione: "Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo". L’ingresso è ad offerta libera.