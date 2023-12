Una serata di musica con la corista di Laura Pausini: sul palco Ariane Daikite e la Soulful Band

Sabato 30 dicembre, ore 21, il Teatro Comunale di Russi, in collaborazione con Spiagge Soul, ospiterà il concerto a ingresso gratuito di Ariane Daikite e della Soulful Band. Ariane Salimata Diakite è nata a Palermo nel 1995. Dall’età di 13 anni ha iniziato lo studio della tecnica vocale al liceo musicale Angelo Masini di Forlì sotto la supervisione della maestra Cala Catina e nel medesimo periodo ha partecipato a vari workshop relativi al blues e jazz e all’approfondimento dello strumento voce con Luisa Cottifogli, per poi partecipare a vari concorsi canori. Nel 2010 partecipa al festival di Castrocaro e si posiziona terza. Dal 2013 al 2017 ha partecipato ai due tour mondiali di Laura Pausini “The greatest hits world tour 2013-2014” e “Simili/Similares world tour 2016-2017” in qualità di corista. Nel 2022 partecipa come corista al tour di Irama e nel 2023 al nuovo tour mondiale di Pausini.