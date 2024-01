A Ravenna serata di arte e musica celebrando Claudio Baglioni

“Quattro giorni di te e di noi” è il titolo della rassegna dedicata alla musica e all’arte di Claudio Baglioni che avrà il suo episodio principale domenica 4 febbraio 2024 al Mercato Coperto di Ravenna in piazza Andrea Costa. Alle 18 Walter Savelli, compositore e storico pianista e tastierista di Claudio Baglioni, presenta il suo libro “Backstage. Ventimila giorni di note e di storie”. Dai primi palcoscenici a 15 anni fino alla collaborazione con il grande cantautore dal 1979 ai nostri giorni, Savelli racconta i cinquant’anni della sua storia musicale.



La presentazione è l’occasione per ascoltare in qualche intermezzo uno dei musicisti italiani più apprezzati, autore dei più conosciuti libri didattici per il pianoforte moderno. Uno dei primi artisti indipendenti a essere inserito in iTunes con il suo catalogo. Conduce Marco Ortolani. L’ingresso è gratuito.

Alle 20 seguirà la cena concerto con menù alla carta “a tema musicale” a base di carne alla griglia, primi, pizze alla pala e taglieri di salumi e formaggi. Durante la serata, a partire dalle 21, chi partecipa alla cena potrà godersi il concerto della cover band “Con Voi” con il solista Giuseppe Panarelli, artista di incredibili vocalità e timbrica, attivo con tributi a Baglioni dal 2002 e già apparso in programmi Rai, che proporrà le parole e la musica di una vita e una carriera straordinaria.

Un omaggio a uno dei più noti cantautori italiani che proprio in questi giorni ha annunciato la data del suo ritiro dalla scena musicale. "Chiamo il mio giro d'onore – ha detto Baglioni-, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora”. Citando uno dei suoi cavalli di battaglia “Mille giorni di me e di te”, l'artista ha reso noto di aver scelto il momento dello stop.



Per informazioni e prenotazioni chiamare allo 0544.244611 o scrivere a info@mcravenna.it.