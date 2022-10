Concerto del maestro Jacopo Rivani a Casola Valsenio

Martedì 11 ottobre 2022, alle ore 21.00, nella sala G. Spadolini-Vecchi Magazzini in Via Fondazza a Casola Valsenio, si terrà il concerto JAZZ SUITES de “La Corelli” diretto dal m° Jacopo Rivani. In programma, musiche di Dimitri Shostakovich, con orchestrazione a cura di Damiano Drei, coproduzione Orchestra Filarmonica Italiana, in collaborazione con Orchestra Giovanile L.Cherubini.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina dell'evento.