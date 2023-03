Concerto della Scuola di Musica Malerbi a favore dei terremotati della Siria

Indirizzo non disponibile

Sabato 25 marzo alle ore20.30 la Scuola di Musica Malerbi organizza un concerto di beneficienza presso il Centro Sociale Il Tondo per raccogliere fondi da devolvere tramite il progetto AVSI alle vittime del terremoto dello scorso 6 febbraio in Siria e Turchia.



Docenti ed allievi della scuola di musica si alterneranno con brani per strumento solista, gruppi da camera, ed ensemble eseguendo musiche di Telemann, Pergolesi e Vivaldi.



I biglietti sono acquistabili presso la segreteria della scuola di musica dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00 ed hanno un importo minimo di € 10,00.